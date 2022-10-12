В регионах России (вслед за Кремлем) заявили, что второй волны мобилизации нет. Есть «донабор»

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В Бурятии, Забайкальском крае и Рязанской области заявили, что военные комиссариаты не проводят второй этап мобилизации, о котором ранее говорили в некоторых других регионах России.

В Бурятии в рамках мобилизации идет «небольшой донабор», при этом о первой или второй волнах мобилизации речи не идет, заявил пepвый зaмвоенкома Бypятии Игopь Kибaльник.

В правительстве Забайкальского края сообщили, что регион выполнил план по мобилизации, но продолжает прием добровольцев. «То, что в других регионах продолжают приходить повестки — это процесс добора, а не вторая волна мобилизации», — сказали в краевом правительстве.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что в регионе «никакой речи про вторую волну мобилизации не идет». «Есть определенные задачи, которые мы сейчас исполняем. Нет задачи призвать всех единовременно, в один день», — сказал губернатор.

О начале нового этапа мобилизации активно заговорили после того, как 11 октября правительство Курской области сообщило, что в регионе перешли ко второму этапу мобилизации. В этот же день о «новом мобилизационном задании» заявили в Ростовской области. О том, что первый этап мобилизации в Петербурге должен был завершиться 10 октября, также говорила уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 12 октября, что в России никакой новой волны мобилизации нет. Об этом же сообщили в военном комиссариате Ростовской области. Власти Курской области не смогли прокомментировать сообщение о второй волне призыва в регионе.

После начала мобилизации в сентябре сообщил, ссылаясь на своих читателей, что в военкоматах нескольких регионов России заявили о трех волнах мобилизации. Согласно этим данным, второй этап продолжается с 11 по 25 октября, третий — с 26 октября по 10 ноября.

В министерстве обороны РФ после объявления мобилизации сообщили, что планируют призвать около 300 тысяч человек. При этом источники, в том числе «Медузы», говорили, что призвать собираются не менее одного миллиона человек. К началу октября, по независимым подсчетам, в России мобилизовали 213 тысяч человек.

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