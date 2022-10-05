NYT: американская разведка считает, что за убийством Дарьи Дугиной стоит Украина

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Американские спецслужбы полагают, что убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи было санкционировано некоторыми членами украинского правительства. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

Собеседники издания утверждают, что Вашингтон никаким образом не участвовал в подготовке убийства Дарьи Дугиной, в том числе не предоставлял Киеву разведывательные данные. Более того, власти США даже заранее не знали об этой операции, а если бы и знали, то выступили бы против ее проведения, добавили источники.

В администрации Джо Байдена обеспокоены, что подобные атаки, хоть и имеющие большое символическое значение, не оказывают прямого влияния на боевые действия и могут спровоцировать российских военных на ответные покушения на высокопоставленных украинских чиновников, пишет NYT.

Источники газеты отметили, что после убийства Дугиной США донесли свое осуждение до украинских властей.

В Киеве ранее неоднократно отрицали причастность к убийству Дугиной. В том числе об этом заявлял Владимир Зеленский.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с The New York Times сказал следующее: «Любое убийство во время войны в той или иной стране должно иметь какое-то практическое значение. Оно должно выполнять какую-то конкретную цель, тактическую или стратегическую. Кто-то вроде Дугиных не является тактической или стратегической целью для Украины. У нас есть другие цели на территории Украины, я имею в виду коллаборационистов и представителей российского командования, которые могут представлять ценность для сотрудников наших спецслужб, работающих в этом направлении, но это точно не Дугина».

Дарья Дугина погибла 20 августа после взрыва автомобиля в Московской области. ФСБ утверждает, что убийство организовали украинские спецслужбы, его исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк, а в подготовке участвовал еще один уроженец Украины Богдан Цыганенко.

Дарья Дугина — последовательница своего отца, одного из идеологов «русского мира» Александра Дугина. Она выступала как комментатор в российских провластных СМИ. Дугина поддерживала вторжение в Украину и во время войны ездила на территории, оккупированные Россией.