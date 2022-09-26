Великобритания ввела новые санкции из-за «референдумов». Под них попали миллиардеры Год Нисанов и Искандер Махмудов, а также российский Гознак

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Власти Великобритании ввели в отношении России новые санкции из-за «референдумов о присоединении к России», проводимых в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в оккупированных Херсонской и Запорожской областях. Сообщение об этом появилось на сайте британского правительства.

«Российский режим организовал эти фиктивные референдумы в отчаянной попытке захватить [украинскую] землю и оправдать свою незаконную войну. Этот процесс отражает [российский] подход в Крыму в 2014 году, сочетающий дезинформацию, запугивание и поддельные результаты [голосования]», — заявило правительство Великобритании.

Под новые санкции попал российский Гознак, который, как заявляет Лондон, печатает российские паспорта для жителей подконтрольных России украинских территорий. Также в санкционный список попало PR-агентство «ИМА-консалтинг», которое, как сообщали источники «Медузы», отвечало за агитационную подготовку к «референдумам». Ограничения введены и против чиновников, работающих в «правительствах» оккупированных регионов.

Кроме того, под санкции попали российские миллиардеры: девелопер Год Нисанов и его партнер Зарах Илиев, бывший президент «Уральской горно-металлургической компании» Искандер Махмудов и президент энергетической компании «Арети» Игорь Макаров. Их включение в санкционный список объяснено тем, что «Путин продолжает полагаться на клику олигархов и избранных представителей элиты, чтобы финансировать свою войну».

Помимо этого, за «финансирование российской военной машины» под ограничения попали 55 членов правления Сбербанка, Газпромбанка и Совкомбанка.

Ранее в связи с вторжением России в Украину Великобритания включила в санкционный список ряд крупнейших российских бизнесменов, включая Романа Абрамовича, Петра Авена и Михаила Фридмана.