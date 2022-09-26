На этой неделе будет новая волна нашей дипломатической активности. Новые обращения к политическим, бизнес- и студенческим сообществам за рубежом. Везде в мире, абсолютно везде, будут слышны наши потребности, наши позиции, наш взгляд на то, как можно остановить российское зло.

Мы будем делать и особое ударение. Ударение на том, что преступная мобилизация используется Россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и еще больше дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин — представителей коренных народов, живущих на территориях, которые пока контролируются, временно, Российской Федерацией.

Катастрофическая ситуация в оккупированном Крыму. Полностью подтверждается информация о крымско-татарском народе: большинство мобилизационных повесток расписано там именно на кырымлы. Это еще один элемент геноцидной политики России, еще одна причина немедленной и жесткой реакции всего мира.

На территории самой России происходит то же самое. Это просчитанная имперская политика. Это удар по народам, например, Дагестана и всего Кавказа, по коренным народам Сибири и других территорий.

И еще раз хочу повторить. Снова по-русски, специально для русских «товарищей».

И это не какая-то там коллекция народов у России, не значки и не флажки где-то на карте, нет. Это не фантики — это живые люди. И только теперь вы начинаете это слышать, и то не везде.

Мы видим, что люди, в частности, в Дагестане начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос об их жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которой хочет один человек. На войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих детей.

Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей — всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придете забирать жизни наших детей — я вам скажу как отец, — мы вас живым уже не отпустим.

Еще раз хочу подчеркнуть: выход есть. Не подчиняться преступной мобилизации. Убегать. Или сдаваться в украинский плен при первой же возможности. Прошу всех наших друзей в информационной сфере поддерживать распространение этого призыва. Чем больше граждан Российской Федерации хотя бы попытаются защитить свою жизнь, тем быстрее закончится эта преступная война России против народа Украины.