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«Сейчас решается, закончится ли ваша жизнь». Зеленский обратился к россиянам из-за мобилизации

Источник: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к гражданам РФ по поводу мобилизации, начавшейся в России, и призвал их не брать повестки, скрываться или сдаваться в плен. С таким заявлением Зеленский выступил в видеообращении по итогам 213-го дня войны.

Сейчас ключевой момент для вас всех: время, когда решается, закончится ли ваша жизнь. Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от этой преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и еще потом отвечать перед судом за участие в агрессивной войне. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия.

Обращение Владимира Зеленского
Офіс Президента України

Еще раз хочу сказать для русских по-русски. Объявленная Россией преступная мобилизация не случайно сразу была названа самими же гражданами России могилизацией. Могилизация. Российская власть прекрасно понимает, что, отправляя своих граждан на смерть, других вариантов не предусмотрено. Российских командиров не волнуют российские жизни — им просто нужно заполнять пустые места, [оставшиеся] после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат.

Кем будут заполняться эти места, вашу власть не волнует. Хоть молодыми айтишниками, которые вообще не служили, хоть пенсионерами, которые служили разве что в советской армии.

Поэтому сейчас ключевой момент для вас всех: время, когда решается, закончится ли ваша жизнь. Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от этой преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и еще потом отвечать перед судом за участие в агрессивной войне. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия. Под абсолютно справедливыми нашими ударами, потому что Украина в этой войне защищается.

21 сентября, когда в России началась мобилизация, Владимир Зеленский также призывал россиян протестовать, бороться, бежать «или сдаваться в украинский плен».

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