«Сейчас решается, закончится ли ваша жизнь». Зеленский обратился к россиянам из-за мобилизации

Еще раз хочу сказать для русских по-русски. Объявленная Россией преступная мобилизация не случайно сразу была названа самими же гражданами России могилизацией. Могилизация. Российская власть прекрасно понимает, что, отправляя своих граждан на смерть, других вариантов не предусмотрено. Российских командиров не волнуют российские жизни — им просто нужно заполнять пустые места, [оставшиеся] после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат.

Кем будут заполняться эти места, вашу власть не волнует. Хоть молодыми айтишниками, которые вообще не служили, хоть пенсионерами, которые служили разве что в советской армии.

Поэтому сейчас ключевой момент для вас всех: время, когда решается, закончится ли ваша жизнь. Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от этой преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и еще потом отвечать перед судом за участие в агрессивной войне. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия. Под абсолютно справедливыми нашими ударами, потому что Украина в этой войне защищается.