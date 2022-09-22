Объясню русским по-русски, что происходит. В городах России прошли протесты против мобилизации. И пусть не массовые, но они были и есть. И это показатель. Не только в Москве и Петербурге. Мы знаем реальные настроения в регионах России. Мы видим, что люди в Дагестане, в Бурятии, в других национальных республиках и областях России понимают, что их просто кинули. Кинули на смерть.

Почему, например, дагестанцы или кто-то угодно еще должны погибать на Харьковщине или под Донецком? Да потому что один человек в России так решил за всех граждан России. Нет другой причины. Так он хочет. Вы уже соучастники всех этих преступлений, убийств и пыток украинцев. Потому что вы молчали. Потому что вы молчите. И сейчас для вас время выбора.

Для мужчин России это выбор: погибнуть или жить, стать калекой — или сохранить здоровье. Для женщин России это выбор: потерять навсегда мужей, сыновей, внуков — или все-таки попытаться защитить их от гибели, от войны, от одного человека. Вы только вдумайтесь в количество людей, которых хотят забрать. Мы точно знаем, что повестки на 300 тысяч людей были напечатаны и подписаны заранее, еще до того, как появилось это решение о мобилизации. Наша разведка это доказала.

Но российское руководство готовится забрать в армию до миллиона мужчин. Это то главное, о чем они сейчас умалчивают. Мы знаем, что они будут брать всех без разбора. И не только военных в запасе, а любых мужчин. Любого, кого так запугают, чтобы он боялся уклоняться от войны больше, чем погибнуть на войне.

55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это — варианты для вас, чтобы выжить.

Российские матери, не сомневайтесь, что дети верхушки вашего государства на войне против Украины не окажутся. Те, кто принимают решения в вашей стране, берегут своих детей — а ваших детей даже не хоронят.