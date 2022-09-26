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Приложения холдинга VK исчезли из App Store

Источник: Meduza

Приложение российской социальной сети «ВКонтакте» пропало из магазина приложений App Store.

Помимо этого, из App Store пропали другие приложения холдинга VK — VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ.

Также из магазина приложений пропало приложение почты Mail.ru, входящей в экосистему VK. При этом приложение «Одноклассников» и мессенджера Там-Там все еще можно скачать, обратило внимание издание «Код Дурова».

В магазине приложений Google Play приложения VK все еще доступны.

Обновлено. «VK подтверждает, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в App Store. Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple. Сервисы VK, установленные на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме», — заявили «Медузе» в пресс-службе холдинга.

Гендиректором холдинга VK в конце 2021 года стал сын первого замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

В апреле 2022 года из Google Play и App Store удалили мобильное приложение Сбербанка (магазин Apple также удалил клоны приложений «Сбера»). В сентябре из App Store пропало приложение картографического сервиса 2ГИС, принадлежащего Сбербанку.

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