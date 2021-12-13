Сын Сергея Кириенко назначен гендиректором VK

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Владимир Кириенко — сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко — назначен гендиректором VK (бывший холдинг Mail.Ru Group, которому принадлежит «ВКонтакте»). Об этом пишет Forbes со ссылкой на сообщение компании.

Совет директоров VK одобрил кандидатуру Кириенко-младшего единогласно.

«У Владимира большой опыт запуска и успешного развития множества сложных проектов, и мы уверены, что у него есть все нужные качества, чтобы вывести VK на новые высоты», — заявил председатель совета директоров VK Дмитрий Гришин.

Ранее Владимир Кириенко был первым вице-президентом «Ростелекома». Информация том, что он может возглавить VK, появилась в начале декабря — после того, как крупнейшими акционерами компании стали группа «Согаз» и Газпромбанк, а предыдущий гендиректор VK Борис Добродеев объявил об уходе.

Издание TJournal зафиксировало «масштабную атаку» ботов в комментариях под новостями об уходе Добродеева и вероятном назначении на его место Кириенко-младшего. Боты писали комментарии, одобрительные по отношению к сыну первого замглавы администрации президента.

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