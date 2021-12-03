Гендиректор VK Борис Добродеев ушел в отставку

Друзья, привет!

Мы провели с вами вместе 8 очень насыщенных и ярких лет. Обсуждали новые проекты, спорили, как сделать лучше, открывали новые направления, помогали людям общаться, передвигаться, развлекаться, учиться, покупать, продавать. Благодаря нам и нашей работе кто-то находит телефон со скидкой, а кто-то — любовь всей жизни. Кто-то покоряет новый уровень в игре, а кто-то — вершины бизнеса в наших соцсетях.

Мы изменили жизнь окружающих. Мы изменились сами. И я принял решение кое-что изменить — и покидаю компанию. По иронии судьбы мой путь начался с позиции заместителя директора ВКонтакте, а заканчивается на посту генерального директора всего огромного VK.

Жанр прощального письма предполагает очень много личного разговора о себе. Полагается вспомнить какие-то милые добрые случаи и порассуждать о большом пути, уникальном опыте, новых горизонтах. Все это правда, и все это было.

Но я хочу сказать о вас.

Спасибо вам всем большое.

Мы запустили десятки новых крупных проектов и бесконечные тысячи небольших, но очень важных улучшений. Расширили наши горизонты и закрыли сотни новых потребностей людей. И все это мы сделали вместе. Я благодарен каждому.

С кем-то я общался почти ежедневно. С кем-то мы виделись в лифтах и столовой. С кем-то, с началом пандемии, только на таунхоллах. Но я всегда чувствовал в каждом команду. Команду, которая может все. Уйти на удаленку за один день. Связать десятки проектов единой экосистемой. Из России покорять международный игровой рынок. Сделать ребрендинг. Оставаться командой.

Я желаю вам только удачи. Убежден, что новый руководитель поможет и дальше развивать компанию — и ему невероятно повезло, ведь с ним будете вы. Я уверен, что VK будет двигаться только вперед.

Спасибо!

Я планирую продолжить работать вместе с USM и сосредоточиться на цифровых активах, включая AliExpress. Собираюсь запустить венчурный фонд. Но пока не будет назначен новый генеральный директор — я продолжу работать на своем посту. Так что пойдемте поработаем😉