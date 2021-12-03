Гендиректор VK Борис Добродеев ушел в отставку
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Генеральный директор VK (бывшая Mail.ru Group) Борис Добродеев покидает компанию, сообщает РИА Новости. Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового гендиректора, сообщили в компании.
В распоряжении «Медузы» оказалось прощальное письмо Добродеева, которое он разослал 3 декабря сотрудникам компании. В нем он сообщает, что планирует продолжить работать вместе с USM и сосредоточиться на цифровых активах, включая AliExpress. Также в планах Добродеева запуск венчурного фонда.
Мы провели с вами вместе восемь очень насыщенных и ярких лет. Обсуждали новые проекты, спорили, как сделать лучше, открывали новые направления, помогали людям общаться, передвигаться, развлекаться, учиться, покупать, продавать.
Мы изменили жизнь окружающих. Мы изменились сами. И я принял решение кое-что изменить — и покидаю компанию. По иронии судьбы мой путь начался с позиции заместителя директора «ВКонтакте», а заканчивается на посту генерального директора всего огромного VK.
Друзья, привет!
Мы провели с вами вместе 8 очень насыщенных и ярких лет. Обсуждали новые проекты, спорили, как сделать лучше, открывали новые направления, помогали людям общаться, передвигаться, развлекаться, учиться, покупать, продавать. Благодаря нам и нашей работе кто-то находит телефон со скидкой, а кто-то — любовь всей жизни. Кто-то покоряет новый уровень в игре, а кто-то — вершины бизнеса в наших соцсетях.
Мы изменили жизнь окружающих. Мы изменились сами. И я принял решение кое-что изменить — и покидаю компанию. По иронии судьбы мой путь начался с позиции заместителя директора ВКонтакте, а заканчивается на посту генерального директора всего огромного VK.
Жанр прощального письма предполагает очень много личного разговора о себе. Полагается вспомнить какие-то милые добрые случаи и порассуждать о большом пути, уникальном опыте, новых горизонтах. Все это правда, и все это было.
Но я хочу сказать о вас.
Спасибо вам всем большое.
Мы запустили десятки новых крупных проектов и бесконечные тысячи небольших, но очень важных улучшений. Расширили наши горизонты и закрыли сотни новых потребностей людей. И все это мы сделали вместе. Я благодарен каждому.
С кем-то я общался почти ежедневно. С кем-то мы виделись в лифтах и столовой. С кем-то, с началом пандемии, только на таунхоллах. Но я всегда чувствовал в каждом команду. Команду, которая может все. Уйти на удаленку за один день. Связать десятки проектов единой экосистемой. Из России покорять международный игровой рынок. Сделать ребрендинг. Оставаться командой.
Я желаю вам только удачи. Убежден, что новый руководитель поможет и дальше развивать компанию — и ему невероятно повезло, ведь с ним будете вы. Я уверен, что VK будет двигаться только вперед.
Спасибо!
Я планирую продолжить работать вместе с USM и сосредоточиться на цифровых активах, включая AliExpress. Собираюсь запустить венчурный фонд. Но пока не будет назначен новый генеральный директор — я продолжу работать на своем посту. Так что пойдемте поработаем😉
Борис Добродеев стал генеральным директором компании в октябре 2016 года. До этого он два года был директором по стратегии и развитию компании, а также гендиректором соцсети «ВКонтакте». В 2013-2014 годах он работал заместителем гендиректора «ВКонтакте».
2 декабря стало известно, что холдинг USM Алишера Усманова продал группе «Согаз» пакет голосующих акций VK — 45-процентую долю в капитале компании «МФ Технологии», контролирующего 57,3% голосов VK. По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас 45% доли «МФ Технологии» принадлежат «Согаз», 36% — Газпромбанку, 10% — компании «РТ-Развитие бизнеса» («дочка» «Ростеха»).