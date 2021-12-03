The Bell и РБК: новым главой VK станет сын Сергея Кириенко

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Новым главой VK (бывшей Mail.ru Group) «с вероятностью 95%» станет Владимир Кириенко — сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Об этом The Bell сообщили два источника, близких к сделке по продаже VK «Согазу».

Накануне еще один собеседник издания говорил, что Кириенко-младший может перейти в «Согаз», чтобы курировать развитие VK.

О том, что Кириенко-младший станет новым гендиректором VK, также сообщили два источника РБК. Представитель VK заявил изданию, что они «не комментируют слухи».

2 декабря стало известно, что холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова продал пакет голосующих акций VK. Теперь 57,3% VK контролирует компания «МФ Технологии», более 80% акций которой принадлежат группе «Согаз» и Газпромбанку.

3 декабря Борис Добродеев, руководивший VK с 2016 года, объявил, что покинет пост гендиректора компании.

Владимир Кириенко с 2017 года занимает пост первого вице-президента «Ростелекома». В ноябре издание CNews со ссылкой на два источника сообщило, что Кириенко-младший может покинуть «Ростелеком».

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