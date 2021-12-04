TJournal: в комментарии под новостью о том, что VK возглавит сын Сергея Кириенко, пришли боты и стали его хвалить

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Редакция TJournal 3 декабря зафиксировала «масштабную атаку» ботов в комментариях под новостями об уходе Бориса Добродеева с поста гендиректора VK (бывший холдинг Mail.Ru Group, которому принадлежит «ВКонтакте») и о вероятном назначении на его место Владимира Кириенко, сына первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.

Как рассказал главный редактор TJournal Сергей Звезда, модераторы издания заметили, что под двумя этими новостями массово стали появляться комментарии, одобрительные по отношению к Кириенко-младшему.

Модераторы TJournal выявили 31 аккаунт, с которого публиковались хвалебные комментарии о Кириенко-младшем. Между этими аккаунтами были связи:

каждый профиль появился на TJournal 3 декабря;

все такие аккаунты были зарегистрированы через твиттер и содержали почту на доменах VK — @bk.ru и @inbox.ru;

90% этих профилей «пересекались по IP-адресам».

Команда TJournal удалила эти комментарии, так как они нарушали правила издания, в частности, запреты на «манипуляции» и «вбросы», заявил Звезда.

«Мы не обладаем подтверждённой информацией о том, кто может стоять за этими вбросами, но продолжаем усиленно мониторить ситуацию и не дадим использовать TJ как площадку для заказных вбросов», — заявил он.

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Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой