VK перешел под контроль Газпромбанка и «Согаза» друга Путина Юрия Ковальчука. Гендиректором VK станет сын Сергея Кириенко

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Игорь Иванко / Коммерсантъ

Холдинг USM миллиардера Алишера Усманова 2 декабря объявил о продаже своих акций группе «Согаз». Речь идет о сделке по продаже 45-процентного пакета в компании , владеющей 57,3% голосующих акций VK. Эта доля принадлежала USM через «Мегафон».

В тот же день выяснилось, что еще 9% акций, принадлежавших USM напрямую, «находится в сделке с Газпромбанком». При этом в конце ноября банк окончательно выкупил 36% акций МФТ, которыми владел «Сбер». Таким образом Газпромбанк и «Согаз» получили 45-процентные доли в МФТ и стали крупнейшими акционерами компании, а соответственно и VK. Еще 10% акций МФТ, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежат компании «РТ-Развитие бизнеса» — дочернему предприятию «Ростеха». 3 декабря Газпромбанк решил передать купленную долю своей «дочке» — холдингу .

Сделка по продаже акций понадобилась Усманову, поскольку он «устал» от интернет-бизнеса и «хотел окэшиться», рассказали источники The Bell. Как отмечает издание, после продажи доли в VK активами USM в этой сфере остались цифровые сервисы «Мегафона» и 24,3% акций «Алиэкспресс Россия». В самой USM заявили, что теперь бизнес-стратегия холдинга будет сфокусирована на «зеленой повестке» в горно-металлургических «Металлоинвесте» и «Удоканской меди».

Оба покупателя VK связаны друг с другом через «Газпром» и фигуру друга Путина Юрия Ковальчука, писал The Bell. Так, акционерами «Согаза» является предприятие «Аквила», принадлежащее семье Ковальчука и бывшим топ-менеджерам банка «Россия», а также «Газпром» и бизнесмен Михаил Шеломов, двоюродный племянник Владимира Путина. Крупнейшие акционеры Газпромбанка — «Газпром» и некоммерческий пенсионный фонд «Газфонд», 33,3% акций которого принадлежат «Согазу».

На фоне изменений в составе акционеров в VK анонсировали смену руководства. Гендиректор компании Борис Добродеев сообщил, что уйдет, как только совет директоров назначит ему замену. По данным источников The Bell и РБК, новым главой VK станет Владимир Кириенко — сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Владимиру Кириенко 38 лет. Он учился в ВШЭ и бизнес-школе Сколково, был главой совета директоров и совладельцем нижегородской телекомпании «Волга», возглавлял совет директоров Саровбизнесбанка. Как писал Forbes, Сергей Кириенко всегда хотел, чтобы его сына считали успешным бизнесменом. «Когда ему стукнуло 20 лет, на него начали перевешивать активы», — цитировало издание одного из знакомых Сергея Кириенко. В статье Forbes от 2015 года говорилось, что Кириенко-младший владеет долями в разных предприятиях, которые оцениваются более чем в 50 миллионов долларов.

С 2016 года Владимир Кириенко работает топ-менеджером «Ростелекома». На посту вице-президента по управлению бизнесом компании он занимался цифровой трансформацией «Ростелекома», развитием дата-центров и городской сети в регионах, а также запуском мультимедийной платформы Wink. В декабре 2017-го его назначили первым вице-президентом.

Рынки отреагировали на смену акционеров VK позитивно. После сообщений о продаже доли USM котировки VK на Московской бирже поднялись на 9%, а акции компании выросли на 6,6%. «Новые акционеры оказались более приближенными к государству и обладающими большим админресурсом, а сама VK стала практически госкомпанией — и это инвесторы расценили как преимущество», — пояснил The Bell аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин.

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