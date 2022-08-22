Полк «Азов» заявил, что не имеет отношения к украинке, которую назвали исполнительницей убийства Дарьи Дугиной
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Наталья Вовк, которую Федеральная служба безопасности (ФСБ) назвала подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной, не связана с украинским полком «Азов». Об этом сообщается в телеграм-канале полка.
Так называемый документ, которым спецслужбы россии пытаются довести причастность «Азова» к подрыву авто Дарьи Дугиной, на самом деле является не более чем очередной «визитной карточкой Яроша». А сам теракт — это подготовка к «трибуналу» над азовцами. Ведь таким образом россия подогревает общественное мнение своих граждан по поводу «необходимости» такого судилища.
Ранее российский проект «НемеZида», выкладывающий данные украинских силовиков, опубликовал фотографию служебного удостоверения, якобы принадлежащего Вовк. В удостоверении было написано, что Вовк служила в Национальной гвардии Украины и принадлежала к воинской части 3057 в Мариуполе. До оккупации города российскими войсками к этой части относился в том числе полк «Азов».
Дарья Дугина — дочь российского философа и политолога Александра Дугина, которого на Западе многие считают идеологом режима Владимира Путина (хотя это не совсем так).
Дугина погибла 20 августа, ее автомобиль взорвался в Подмосковье. ФСБ заявила, что ее убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая въехала в Россию вместе с дочерью и позднее выехала с ней в Эстонию.
Власти Украины отрицают причастность к убийству Дугиной.