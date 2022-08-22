Полк «Азов» заявил, что не имеет отношения к украинке, которую назвали исполнительницей убийства Дарьи Дугиной

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Наталья Вовк, которую Федеральная служба безопасности (ФСБ) назвала подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной, не связана с украинским . Об этом сообщается в телеграм-канале полка.

Так называемый документ, которым спецслужбы россии пытаются довести причастность «Азова» к подрыву авто Дарьи Дугиной, на самом деле является не более чем очередной . А сам теракт — это подготовка к . Ведь таким образом россия подогревает общественное мнение своих граждан по поводу «необходимости» такого судилища.

Ранее российский проект «НемеZида», выкладывающий данные украинских силовиков, опубликовал фотографию служебного удостоверения, якобы принадлежащего Вовк. В удостоверении было написано, что Вовк служила в Национальной гвардии Украины и принадлежала к воинской части 3057 в Мариуполе. До оккупации города российскими войсками к этой части относился в том числе полк «Азов».

Дарья Дугина — дочь российского философа и политолога Александра Дугина, которого на Западе многие считают идеологом режима Владимира Путина (хотя это не совсем так).

Дугина погибла 20 августа, ее автомобиль взорвался в Подмосковье. ФСБ заявила, что ее убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнителем преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая въехала в Россию вместе с дочерью и позднее выехала с ней в Эстонию.

Власти Украины отрицают причастность к убийству Дугиной.