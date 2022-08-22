Источник ТАСС: Александр Дугин не был целью покушения, предполагаемые убийцы следили только за его дочерью

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Люди, стоящие за убийством Дарьи Дугиной, планировали покушение только на нее. Отец девушки, философ и политолог Александр Дугин, не представлял для них интереса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах.

«Готовившие убийство Дарьи Дугиной интересовались распорядком дня и привычками только самой журналистки. Приводя в действие взрывное устройство, совершившие дистанционно подрыв автомобиля точно знали, что Дугина находилась за рулем одна. Отец не был целью убийц», — заявил собеседник агентства.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser 20 августа, когда вместе с отцом возвращались с фестиваля «Традиция» в Подмосковье. Александр Дугин ехал в другой машине и, по его словам, стал свидетелем гибели дочери.

Знакомые Дугиных рассказали, что взорвавшийся автомобиль принадлежал философу, а его дочь обычно ездила на другой машине. Но «Агентство» и «Комсомольская правда» сообщили, что Land Cruiser принадлежал Дарье Дугиной. По данным Baza и «112», Дугин должен был возвращаться с фестиваля вместе с дочерью, но в последний момент сел в другой автомобиль.

ФСБ 22 августа сообщила, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы, а исполнителем якобы стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая въехала в Россию с 12-летней дочерью, поселилась в доме Дугиной и следила за ней, а после «управляемого подрыва» ее автомобиля уехала в Эстонию. В сообщении ФСБ не упоминалось, интересовались ли Вовк самим Дугиным.