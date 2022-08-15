ФСБ заявила о предотвращении теракта на нефтепроводе. Его якобы планировали взорвать члены группировки неонациста Тесака

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт на нефтепроводе в Волгоградской области, готовившийся под контролем спецслужб Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

При попытке подрыва нефтепровода были «нейтрализованы» двое мужчин, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной неонацистом Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак.

По информации ФСБ, организацией теракта под контролем украинских спецслужб занимались члены «Реструкта» Андрей Чуенков (гражданин России 1986 года рождения, который участвовал в войне России с Украиной «в составе ») и Юрий Ионов (гражданин Украины 1988 года рождения, который служил в украинском батальоне «Азов»).

«На месте преступления изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами», — заявили в ФСБ.

После вторжения России в Украину ФСБ неоднократно отчитывалась о предотвращении терактов, которые якобы готовили сторонники идеологии неонацизма.

Неонацист Максим Марцинкевич был осужден на 10 лет колонии за серию преступлений. В сентябре 2021 года его нашли мертвым в СИЗО. Семья и адвокат утверждали, что на его теле были следы пыток. Следствие отказалось расследовать гибель Марцинкевича, посчитав, что он покончил с собой.

В СК утверждали, что перед смертью Тесак признался, что причастен к двум двойным убийствам. В июле 2020 года в Мытищах осудили двух его соратников по делу о двойном убийстве — якобы на основании показаний самого Марцинкевича.