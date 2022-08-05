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Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В Черкесске был задержан гражданин России 1992 года рождения, который, по заявлению ФСБ, поддерживает неонацистскую идеологию. Он якобы планировал теракт в прокуратуре и военкомате Черкесска, действуя «под патронажем» украинской националистической организации . После теракта россиянин собирался сбежать в Украину, утверждают в ФСБ.

В доме задержанного и в созданном им тайнике нашли два самодельных взрывных устройства мощностью около трех килограммов в тротиловом эквиваленте каждое, а также схемы подходов к зданиям прокуратуры и военкомата. Кроме того, обнаружена его переписка с участниками «Правого сектора», «изобличающая его преступные намерения», и символика организации.

Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и участии в экстремистской организации. Задержанный дает признательные показания, заявили в ФСБ.

Также спецслужба распространила видеозапись, где показано задержание предполагаемого сторонника «Правого сектора» и его признание.

После вторжения России в Украину в разных регионах РФ зафиксировали более 20 поджогов зданий военных комиссариатов.

С начала войны ФСБ неоднократно отчитывалась о предотвращении терактов, которые якобы готовили сторонники идеологии неонацизма. В мае спецслужба заявляла о задержании якобы сторонника «Правого сектора» из Калининграда, который планировал устроить теракт в городе на День Победы и сбежать в Украину. У него нашли самодельное взрывное устройство, а также символику «Правого сектора» и .

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