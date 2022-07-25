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Евгений Макаров — бывший заключенный ярославской колонии № 1, пострадавший там от пыток, — умер от пневмонии в возрасте 29 лет. Об этом сообщил .

Сергей Метелица / ТАСС

Смерть Макарова телеграм-каналу «Можем объяснить» подтвердила его мать Татьяна Шишова. По ее словам, ее сыну не смогли обеспечить «нормальное лечение» в трех больницах. В частности, его не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Шишова добавила, что у Макарова был «тромб в сосудах», который сформировался в результате избиения в колонии.

Евгений Макаров в 2012 году получил семь с половиной лет лишения свободы по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В 2017 году Макарова избила группа сотрудников ярославской ИК-1. По информации правозащитников, заключенный получил 865 ударов.

Спустя год, после публикации «Новой газетой» видео избиения, было возбуждено уголовное дело. 11 сотрудников колонии получили реальные сроки лишения свободы (семерых из них освободили сразу после суда, зачтя срок в СИЗО). Дела о пытках были возбуждены и против сотрудников других колоний.

Макаров досрочно вышел на свободу в 2018 году. Его друг рассказал телеграм-каналу «Можем объяснить», что после этого он так и не смог найти постоянную работу, у него были вредные привычки. В 2021 году Макарову назначили условный срок за кражу двух велосипедов.

В июне 2022 года Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за пытки, организованные представителями власти. Правозащитники критиковали инициативу, заявляя, что предложенные изменения противоречит юридической логике.