Юрий Тутов / PhotoXPress

В России постоянно пытают людей. Сотрудники колоний, следственных изоляторов, полицейские, следователи, оперативники ФСБ. Бьют кулаками, ногами, палками и бутылками с водой. Приковывают наручниками, связывают веревками, держат с пакетом на голове. Пытают током, травят газом, не пускают в туалет и мучают жаждой. Надежной статистики нет — люди боятся жаловаться на пытки, а если и жалуются, уголовные дела возбуждают далеко не всегда. Мы постарались собрать все сообщения о в России в , которые встречаются в СМИ и отчетах правозащитников. Безусловно, это совсем не полный список, но он помогает хотя бы приблизительно оценить масштаб.

Если судить по сообщениям СМИ и правозащитников, от пыток в 2018 году пострадали не меньше ста человек . Из них шестеро погибли . Не менее 25 человек пытали током , 12-ти надевали на голову мешок, пакет или другими способами не давали дышать . Чаще всего сообщают о пытках со стороны полицейских и ФСИН, но, пожалуй, самые громкие случаи связаны с пытками сотрудниками ФСБ.

Источники. Правозащитники: «Комитет против пыток», «Зона права», «Территория пыток», «ОВД-Инфо», «За права человека», Общественных наблюдательных комиссий. СМИ: «Интерфакс», «Медиазона», «Новая газета», «Росбалт», «Дождь», «Радио Свобода» , «Эхо Москвы», «Кавказ.Реалии», «Верстов.Инфо». Государственные органы: Следственный комитет России

Данные собрали Мария Семинтинова, Полина Глухова, Денис Дмитриев и Александр Борзенко. Алексей Прилепский и Настя Григорьева все красиво оформили