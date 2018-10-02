Пожаловавшийся на пытки в ярославской колонии Евгений Макаров вышел на свободу
Евгений Макаров, избитый в 2017 году сотрудниками ярославской колонии № 1, вышел на свободу из ИК-8, сообщает «Дождь».
«Спасибо за поддержку, — сказал Макаров на выходе из колонии. — Что всем вам было небезразлично происходящее, что творится в этой системе — в этой рабской системе, которую они здесь устроили. Создали свое мелкое рабское государство».
Макаров, осужденный на пять лет, освободился на два месяца раньше после того, как суд удовлетворил его ходатайство о пересчете срока заключения.
Евгений Макаров, который подвергся пыткам в ярославской колонии, вышел на свободу: https://t.co/4v2zWCbjZF pic.twitter.com/xQkmNK4KF4— Телеканал Дождь (@tvrain) October 2, 2018
Евгений Макаров был избит группой сотрудников ярославской ИК-1 летом 2017 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело о пытках спустя год, после публикации «Новой газетой» видеозаписи избиения.
Когда следователи возбудили дело о пытках в ИК-1, Макаров сидел в ярославской ИК-8, где также жаловался на издевательства. В сентябре СК завел уголовное дело об избиении Макарова в ИК-8.