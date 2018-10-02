Пожаловавшийся на пытки в ярославской колонии Евгений Макаров вышел на свободу

Евгений Макаров, избитый в 2017 году сотрудниками ярославской колонии № 1, вышел на свободу из ИК-8, сообщает «Дождь».

«Спасибо за поддержку, — сказал Макаров на выходе из колонии. — Что всем вам было небезразлично происходящее, что творится в этой системе — в этой рабской системе, которую они здесь устроили. Создали свое мелкое рабское государство».

Макаров, осужденный на пять лет, освободился на два месяца раньше после того, как суд удовлетворил его ходатайство о пересчете срока заключения.