СК возбудил дело об избиении заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-8. За издевательства над ним в ИК-1 арестованы 11 человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело об избиении в ярославской исправительной колонии № 8 заключенного Евгения Макарова, который уже проходит потерпевшим по .

По словам его адвоката Ирины Бирюковой, Макаров был избит в ИК-8 в декабре 2017 года (фонд «Общественный вердикт» сообщал об этом еще тогда).

«Нам постоянно отказывали в возбуждении дела, а сейчас оказывается, что оно возбуждено, и по нему он [Макаров] проходит потерпевшим», — рассказала она РБК.