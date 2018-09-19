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СК возбудил дело об избиении заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-8. За издевательства над ним в ИК-1 арестованы 11 человек

РБК
17:26, 19 сентября 2018
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Следственный комитет возбудил уголовное дело об избиении в ярославской исправительной колонии № 8 заключенного Евгения Макарова, который уже проходит потерпевшим по делу о пытках в колонии № 1.

По словам его адвоката Ирины Бирюковой, Макаров был избит в ИК-8 в декабре 2017 года (фонд «Общественный вердикт» сообщал об этом еще тогда).

«Нам постоянно отказывали в возбуждении дела, а сейчас оказывается, что оно возбуждено, и по нему он [Макаров] проходит потерпевшим», — рассказала она РБК.

«Мы не комментируем», — заявила РБК официальный представитель СК России Светлана Петренко.

РБК
Это уже третье дело об избиениях в ярославских колониях, возбужденное за последние недели. В конце августа, вскоре после начала расследования избиения Евгения Макарова в ИК-1, СК возбудил еще одно дело против сотрудников этой колонии — из-за инцидента в 2016 году. 
В августе Евгений Макаров сообщил о продолжающихся издевательствах над ним в ярославской ИК-8. В частности, по словам заключенного, сотрудники колонии пытаются спровоцировать его на агрессию.
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