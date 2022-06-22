Госдума приняла закон, ужесточающий наказание за пытки. Его критиковали правозащитники

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Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении одобрили закон, который ужесточает наказание за пытки, организованные представителями власти. Об этом сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

Закон предполагает, что уже в существующие уголовные статьи о превышении должностных полномочий (286 УК РФ) и о принуждении к даче показаний (302 УК РФ) добавят новые части — о совершении этих преступлений с применением пыток.

Такие преступления будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет, что переводит их в разряд особо тяжких. В случае если пытки привели к смерти человека, обвиняемым будет грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

Документ также вводит понятие «запугивание», а принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам. Отдельной статьи о пытках закон не предусматривает.

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О необходимости реформирования законодательства в части внесения туда наказания за пытки заключенных стали говорить после того, как проект Gulagu.net опубликовал видео со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в Саратовской области.

В декабре 2021 года поправки в законодательство о пытках предложили главы комитетов по законодательству обеих палат парламента РФ Андрей Клишас и Павел Крашенинников.

Ведущие российские правозащитные организации инициативу раскритиковали, отметив, что законопроект противоречит юридической логике. «Предлагается логика, что есть некое должностное полномочие, которое содержит риски превратиться в пытку. Однако таких полномочий у российских правоохранительных органов нет, и использование этой, по сути, суррогатной статьи УК сейчас — следствие безвыходности», — отмечали правозащитники. Они призывали внести в УК отдельную статью о пытках.

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