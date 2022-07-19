Суд в Лондоне разрешил миллиардеру Петру Авену тратить деньги с замороженных счетов на «основные нужды». Последние месяцы их оплачивала его жена

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Суд в Лондоне ослабил ограничения, наложенные на банковские счета бизнесмена Петра Авена, которые использовали для оплаты расходов в его лондонском особняке.

Как сообщает Bloomberg, суд разрешил российскому миллиардеру, попавшему под санкции, оплачивать «основные нужды». Адвокаты настаивали на полном размораживании банковских счетов. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), заморозившее счета Авена, предлагало оставить все в силе, чтобы провести расследование в Великобритании и других странах.

В ходе судебного заседания стало известно, что с 15 марта основные потребности Авена оплачивает его жена Екатерина. Ежемесячные расходы Авена, по словам источника Bloomberg, составляют 140 тысяч фунтов стерлингов. Большая часть средств идет на оплату охраны и страхование коллекции произведений искусства, которую оценивают в 300 миллионов фунтов. Из-за санкций Петру Авену разрешали тратить на себя не более 2500 фунтов в месяц, говорил в мае источник ТАСС, близкий к окружению миллиардера.

Ранее власти Великобритании заморозили счета Авена в рамках расследования уголовного дела об уклонении от санкций, введенных в отношении него после вторжения России в Украину. В мае сотрудники NCA провели обыск в доме Авена и изъяли 30 тысяч фунтов. Как пишет Bloomberg, также следователи вышли на след более чем трех миллионов фунтов, которые перевели из Австрии в Великобританию за несколько часов до введения санкций против бизнесмена.

Петр Авен отказался от комментариев. В NCA это тоже не комментировали.

28 февраля из-за вторжения России в Украину Евросоюз ввел санкции в отношении российских чиновников и бизнесменов, в том числе владельцев консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена. 1 марта Фридман и Авен решили покинуть совет директоров Альфа-банка. 15 марта санкции в отношении Фридмана и Авена ввела Великобритания.

Фридман и Авен в разговоре с журналистами называли введенные санкции несправедливыми и жаловались на связанные с ними финансовые ограничения. Так, Авен сказал, что не знает, может ли теперь нанять уборщицу, а Фридман — что не знает, как оплатить ее услуги.

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