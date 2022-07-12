IKEA организовала онлайн-очередь в рамках последней распродажи в России

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Шведская сеть магазинов товаров для дома IKEA, объявившая о финальной распродаже на своем российском сайте, организовала онлайн-очередь в рамках акции.

Покупатели попадают в онлайн-очередь при переходе на российский сайт ретейлера, где появилось следующее сообщение:

Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru для совершения покупки, как только это будет возможно.

Время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Пожалуйста, не обновляйте эту страницу, чтобы система не переносила вас в конец очереди.

При этом компания предупреждает потенциальных покупателей, что личный кабинет и список покупок на сайте недоступны, и советует добавлять выбранные товары в корзину.

Время ожидания в онлайн-очереди на сайте IKEA зачастую растягивается на часы, отмечает РИА Новости.

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В начале марта IKEA объявила о приостановке деятельности в России и Беларуси из-за войны в Украине и ее последствий. Российские магазины сети закрыты с 4 марта. В июне шведская компания заявила, что начнет сокращать масштабы своего бизнеса в РФ и продаст четыре российских завода.

В ночь на 5 июля на российском сайте IKEA началась финальная распродажа, объявленная перед уходом компании из России. При этом проблемы с доступом к сайту начались еще вечером 4 июля. После официального старта распродажи IKEA несколько раз приостанавливала акцию по техническим причинам.

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