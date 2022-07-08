IKEA остановила финальную перед уходом из России распродажу
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Компания IKEA приостановила распродажу в интернет-магазине, объявленную перед уходом из России.
На сайте IKEA 8 июля было вывешено объявление:
Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж.
IKEA начала финальную распродажу на своем российском сайте 5 июля. Проблемы с доступом к сайту начались уже вечером 4 июля, а после полуночи он перестал работать. Днем 5 июля IKEA сообщила, что «по техническим причинам» вручную обрабатывает заказы, поскольку товары нельзя добавить в корзину, а затем — что покупки временно невозможно оформить как на сайте, так и через центр поддержки клиентов.
6 июля, когда сайт IKEA так и не заработал в штатном режиме, компания предложила оформлять заказы через заявки. Также было объявлено и об ограничениях на заказ товаров: не больше одной тонны, не больше чем на один миллион рублей и не больше 70 штук одного товара.