IKEA остановила финальную перед уходом из России распродажу

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Компания IKEA приостановила распродажу в интернет-магазине, объявленную перед уходом из России.

На сайте IKEA 8 июля было вывешено объявление:

Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж.

IKEA начала финальную распродажу на своем российском сайте 5 июля. Проблемы с доступом к сайту начались уже вечером 4 июля, а после полуночи он перестал работать. Днем 5 июля IKEA сообщила, что «по техническим причинам» вручную обрабатывает заказы, поскольку товары нельзя добавить в корзину, а затем — что покупки временно невозможно оформить как на сайте, так и через центр поддержки клиентов.

6 июля, когда сайт IKEA так и не заработал в штатном режиме, компания предложила оформлять заказы через заявки. Также было объявлено и об ограничениях на заказ товаров: не больше одной тонны, не больше чем на один миллион рублей и не больше 70 штук одного товара.

Как IKEA пыталась начать распродажу

Перед уходом из России IKEA устроила финальную онлайн-распродажу. Что-то (почти все) пошло не так Сайт сразу же упал, прием заказов остановили

Как IKEA пыталась начать распродажу

Перед уходом из России IKEA устроила финальную онлайн-распродажу. Что-то (почти все) пошло не так Сайт сразу же упал, прием заказов остановили