Сайт IKEA после объявления финальной распродажи в России не работает больше суток. Покупателям предложили оформлять заказы через заявки

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Сеть магазинов IKEA в России объявила, что начнет принимать заявки на покупку товаров после того, как сайт компании перестал нормально работать во время финальной распродажи.

«По техническим причинам оформление покупки на сайте временно недоступно… Вы можете оставить заявку и наши специалисты помогут вам оформить заказ», — сообщается на сайте магазина. Компания ввела ограничения на заказ товаров: не больше одной тонны, не больше чем на один миллион рублей и не больше 70 штук одного товара.

IKEA пошла на такой шаг после того, как 5 июля, в первый день онлайн-распродажи, пользователи не смогли попасть в личный кабинет и добавить товары в корзину. В ночь на 6 июля, как заметили журналисты, IKEA сообщила на своем сайте, что пользователи смогут восстановить аккаунт «к 7 утра по московскому времени 9 февраля».

Перед уходом из России IKEA решила провести онлайн-распродажу, начиная с 5 июля и до тех пор, пока не закончатся товары. В магазине ожидают, что акция продлится несколько недель.

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