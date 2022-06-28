Аркадия Дворковича (он выступал против войны) исключили из президентского совета по науке

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Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович исключен из Совета по науке и образованию при президенте РФ. Соответствующий указ Владимира Путина опубликован 28 июня на официальном портале правовых актов.

Дворкович входил в состав и президиум совета по науке как председатель фонда «Сколково». В середине марта он ушел с этой должности, выступив против войны.

14 марта Аркадий Дворкович высказался против войны в Украине в качестве президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В частности, он заявил, что «думает о мирных жителях Украины» и об украинских шахматистах, а также выступил за запрет на участие России и Беларуси в официальных международных турнирах до тех пор, «пока не закончится война и украинские игроки не вернутся к шахматам».

На следующий день в качестве главы фонда «Сколково» Дворкович назвал войны «абсолютным злом», а санкции против России — «жесткими, но бессмысленными». В этом заявлении он сделал акцент на том, что РФ «справится с этим вызовом».

16 марта секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил «с позором» уволить Дворковича с поста главы фонда «Сколково», а его слова с осуждением войны и запретах для российских и белорусских шахматистов назвал «национал-предательством». Через два дня стало известно об отставке Дворковича.

После в апреле Дворкович заявлял, что как президент ФИДЕ должен придерживаться нейтральной позиции на фоне войны в Украине.

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