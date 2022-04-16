«Как президент ФИДЕ я должен найти способ объединить людей, не принимая ничьей стороны». Дворкович снова высказался о войне

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Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что как президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) должен придерживаться нейтральной позиции на фоне войны в Украине. Об этом он сказал в интервью норвежской телерадиокомпании NRK.

Как президент ФИДЕ я должен найти способ объединить людей, не принимая ничьей стороны. Я хочу быть правдивым с собой и большинством людей. Думаю, что я нашел хороший способ сделать это.

Кроме того, он отметил, что верит в то, что «будущее будет мирным, в том числе для России».

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Аркадий Дворкович не в первый раз говорит о войне в Украине. 14 марта большой резонанс вызвало его интервью американскому изданию Mother Jones, где он также выступил как глава ФИДЕ. В беседе с журналистами Дворкович высказался против войны, а также выступил за запрет на участие России и Беларуси в официальных международных турнирах до тех пор, «пока не закончится война».

На следующий день уже в качестве главы фонда «Сколково» Дворкович назвал войны «абсолютным злом», а санкции против России — «жесткими, но бессмысленными». В этом заявлении он сделал акцент на том, что РФ «справится с этим вызовом».

16 марта секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил «с позором» уволить Дворковича с поста главы фонда «Сколково», а его слова с осуждением войны и запретах для российских и белорусских шахматистов назвал «национал-предательством». Через два дня стало известно, что Дворкович покинул пост председателя фонда «Сколково».

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