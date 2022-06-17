В Пентагоне подтвердили, что Украина ударила по российскому буксиру «Василий Бех» американской ракетой «Гарпун»

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Российский буксир «Василий Бех» был поражен как минимум одной американской противокорабельной ракетой «Гарпун». Об этом в твиттере сообщил журналист The Washington Post Дэн Ламот, сославшись на источник в Пентагоне.

Собеседник Ламота отметил, что Вашингтон не поставлял Киеву эти ракеты, но они американского производства.

Военно-морские силы Украины сообщили об уничтожении буксира «Василий Бех» 17 июня. По информации украинской армии, судно доставляло боеприпасы, оружие и военнослужащих на остров Змеиный недалеко от Одессы. При ударе по буксиру «поражено », заявили в ВСУ.

Глава военной администрации Одесской области Максим Марченко сообщил, что буксир был поражен ракетами «Гарпун», но позже удалил упоминание об этом.

The Wall Street Journal назвала это первым случаем, когда украинские официальные лица признали использование систем «Гарпун», которые Украине согласились передать европейские страны. Киев также должен получить ракеты «Гарпун» в рамках нового пакета помощи на миллиард долларов от США.

Самым известным случаем затопления российского корабля с начала войны стала гибель крейсера «Москва» 13 апреля. Украина заявила, что корабль был подбит украинскими ракетами «Нептун».

Минобороны РФ утверждало, что на крейсере случился пожар, не уточняя его причин. По версии ведомства, при пожаре погиб один человек, еще 27 «пропали без вести». Но источник «Медузы», близкий к командованию Черноморского флота, говорил о 37 погибших и около 100 раненых.

Американские СМИ сообщили, ссылаясь на источники, что украинские войска смогли нанести удар по крейсеру «Москва» благодаря разведданным, предоставленным США.

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