Слуцкий сказал, что в Москве изучат возможность обмена Виктора Медведчука на «азовцев». А затем заявил, что его слова вырвали из контекста

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Власти России изучат вариант обмена задержанного украинского политика Виктора Медведчука на пленных украинских военных, вышедших с комбината «Азовсталь» в Мариуполе. С таким заявлением в Донецке выступил лидер фракции ЛДПР в Госдуме .

«Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на „азовцев“. Не мы — ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия», — сказал Слуцкий на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста «Интерфакса». Политик не уточнил, идет ли речь о бойцах или обо всех, кто вышел с «Азовстали».

Обновление. Слуцкий написал в телеграм-канале, что его цитату вырвали из контекста. «Мое мнение не поменялось: никакого обмена бойцов запрещенного в РФ „Азова“ быть не должно, их судьбу должен решать трибунал… Что касается предложений относительно того же Медведчука, убежден, что обсуждать эти вопросы должны те, кто обладает соответствующей компетенцией», — написал он.

Виктор Медведчук — глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», выступавшей на пророссийских позициях, известный также как . В середине апреля его задержали в Украине после побега из-под домашнего ареста.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал обменять Медведчука на пленных украинских солдат, об этом же просил сам задержанный политик. В Кремле при этом говорили, что обмен Медведчука на украинских пленных невозможен, поскольку он не гражданин России и не имеет никакого отношения к «специальной военной операции».

Бойцы полка «Азов» были среди украинских военных, которые больше двух месяцев держали оборону на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. 16 мая военные начали сдаваться в плен. По данным Минобороны РФ, всего с завода вышли 2439 военнослужащих.

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