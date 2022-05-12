The Washington Post: власти США запретили передавать Украине разведданные, которые могли бы помочь убить представителей высшего российского командования

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Администрация президента США разработала внутреннее руководство для сотрудников разведки по обмену разведывательными данными с Украиной, которое запрещает передавать информацию о высшем военном руководстве России и целях за пределами Украины.

Как отмечает The Washington Post со ссылкой на источники, цель руководства — избежать усиления напряженности между Вашингтоном и Москвой.

Так, документ запрещает передавать данные, которые помогли бы Украине убить высокопоставленных представителей российского командования. Как уточняет газета, в эту категорию в частности попали министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Однако, отмечает издание, этот запрет не распространяется на информацию о российских офицерах, в том числе о генералах, которые находятся на территории Украины. При этом, по словам высокопоставленного собеседника The Washington Post в Пентагоне, негласно правительство США все же решило не предоставлять Украине данные о местонахождении российских генералов.

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Второй запрет касается любой информации, которая может помочь Киеву атаковать российские цели за пределами Украины. Это правило отчасти предназначено для того, чтобы США не стали участником атак, которые Украина может начать на территории России.

Кроме того, США придерживаются правила, запрещающего сообщать украинской стороне данные для наведения ударов. Это означает, что США не будут сообщать Украине, что конкретный российский генерал был замечен в определенном месте, и помогать нанести по нему удар, пояснили источники The Washington Post. Но Вашингтон поделится с Киевом данными о расположении пунктов управления, чтобы помочь Украине обороняться.

Ранее The New York Times сообщила, что американская разведка снабжает Украину данными о передвижении командных пунктов российской армии. Эта информация, как утверждалось, помогла Украине наносить удары по российским штабам, что, в числе прочего, привело к гибели, по неподтвержденным данным, 12 российских генералов. Кроме того американские СМИ писали, что США предоставили Украине данные, благодаря которым украинские войска нанесли удар по в начале апреля.

После этих публикаций стало известно, что президент США Джо Байден выразил недовольство по поводу утечек и, как сообщал NBC News, потребовал, чтобы чиновники перестали передавать в СМИ информацию об обмене разведывательными данными между Вашингтоном и Киевом.

В Кремле заявили, что передача США, Великобритании и НАТО разведданных и оружия Украине «не способствуют быстрому завершению операции», но не могут помешать России достигнуть поставленных целей.

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