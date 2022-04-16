Суд ужесточил меру пресечения Виктору Медведчуку. Его отправили под стражу

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Лычаковский районный суд Львова ужесточил меру пресечения украинскому политику Виктору Медведчуку и отправил его под арест без права выйти под залог. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В мае 2021 года суд отправил Медведчука под домашний арест по обвинению в госизмене и других преступлениях. Согласно сообщению суда, 26 февраля сотрудники полиции не обнаружили политика по месту проживания.

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Виктор Медведчук — самый известный в Украине пророссийский политик, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Его называют «кумом Путина»: Медведчук рассказывал, что российский президент — крестный отец его дочери.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании Медведчука, сбежавшего из-под домашнего ареста после начала войны в Украине. СБУ заявила, что он планировал бежать из страны с помощью ФСБ. Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военных, но Кремль отказался, заявив, что Медведчук не является гражданином России и не имеет отношения к «спецоперации».

Жена Медведчука Оксана Марченко считает, что ее супруга преследуют по политическим мотивам, а его побег из-под домашнего ареста был сфабрикован. Она записала несколько видеообращений, в том числе Зеленскому, президенту Турции Реджепу Эрдогану, родственникам британцев, воевавших в Украине и попавших в плен, с призывом освободить ее политика или обменять его на пленных.

Что теперь ждет Медведчука

В Украине задержали «кума Путина» Виктора Медведчука. Что его может ждать после ареста?

Что теперь ждет Медведчука

В Украине задержали «кума Путина» Виктора Медведчука. Что его может ждать после ареста?

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