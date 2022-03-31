Спикер правительства ФРГ: Путин заверил Шольца, что в Европе смогут платить за российский газ в евро

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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил, что европейские компании смогут и дальше платить за российский природный газ в евро. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, пишет Der Spiegel.

По словам Хебештрайта, во время телефонного разговора Путин объяснил, что Россия будет принимать оплату за газ в рублях с 1 апреля. Однако европейские покупатели газа смогут и дальше платить за него в евро через российский Газпромбанк, который не попал под санкции. Банк будет переводить полученные суммы в рубли.

Шольц не давал согласия на такую процедуру, лишь попросил письменные пояснения о ней, добавил Хебештрайт.

В сообщении на сайте Кремля, посвященном телефонному разговору Путина и Шольца, не упоминается, что в Европе смогут продолжить платить за газ в евро. Там лишь сказано, что Путин проинформировал Шольца «по существу решения» о переходе к оплате газа в рублях и заверил, что «принятое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний — импортеров российского газа».

В конце марта Владимир Путин поручил принимать оплату за российский газ от «недружественных» стран только в рублях. Страны «Большой семерки» и Евросоюз отвергли это требование, назвав его нарушением ранее заключенных контрактов. В Кремле ответили: «Нет оплаты — нет газа». На фоне этого остановились поставки российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».

Перевод оплаты за газ в рубли

Путин потребовал, чтобы «недружественные страны» платили за российский газ в рублях. Звучит как-то странно. А что, если откажутся? Или вообще перестанут покупать? Объясняет экономист Марсель Салихов

Перевод оплаты за газ в рубли

Путин потребовал, чтобы «недружественные страны» платили за российский газ в рублях. Звучит как-то странно. А что, если откажутся? Или вообще перестанут покупать? Объясняет экономист Марсель Салихов

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