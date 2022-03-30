Володин предложил включить нефть, уголь и зерно в список товаров, экспортируемых за рубли

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил включить удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы и лес в список российских товаров, экспортируемых за рубли.

Так он прокомментировал в своем телеграм-канале отказ стран и Евросоюза платить в рублях за российский газ.

Европейским политикам нужно «перестать искать оправдания»; у стран Европы «есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях», считает Володин.

Раньше надо было думать. Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах… Если хотите получать газ — ищите рубли… Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать.

29 марта с похожими заявлениями выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя возможный отказ ЕС от оплаты российского газа в рублях, он заявил: «Нет оплаты — нет газа».

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На фоне западных санкций президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский газ от «недружественных» стран в рублях. Страны «Большой семерки» и Евросоюз отказались выполнять это требование. В частности, французский лидер Эммануэль Макрон во время переговоров с Путиным заявил, что считает невозможной для западных покупателей газа оплату в рублях.

29 марта Reuters сообщил, что поставки российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через компрессорную станцию Мальнов на польско-германской границе остановились. Причины этого не объяснялись.

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