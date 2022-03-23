Bloomberg: после начала войны Набиуллина хотела уйти с поста главы Центробанка, но Путин ее не отпустил

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После вторжения России в Украину глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина просила об отставке, но президент РФ Владимир Путин отклонил ее просьбу. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

По их словам, уход с должности сейчас был бы расценен президентом России как предательство.

Центробанк и Кремль не ответили на запрос Bloomberg о предполагаемой попытке Набиуллиной покинуть свой пост.

9 марта бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в , что Набиуллина хотела уволиться, но Путин не принял ее заявление. Информацию о желании Набиуллиной уйти в отставку подтвердили два источника украинского издания «Обозреватель» и источник британской газеты The Guardian. «Набиуллина думала об отставке с самого начала войны. Но это будет иметь прямые последствия для нее и ее семьи», — сказал он.

В Кремле 9 марта заявили, что не знают о желании Набиуллиной уволиться. 18 марта Путин предложил Госдуме переназначить ее главой ЦБ на очередной пятилетний срок. Набиуллина занимает эту должность с 2013 года.

23 марта стало известно, что Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Источники Bloomberg рассказали об отъезде Чубайса из России. «Коммерсант» сообщил, что его видели в Стамбуле.

Кроме того, 23 марта министр транспорта России Виталий Савельев официально подтвердил отставку Михаила Полубояринова с поста гендиректора «Аэрофлота». Сообщения об этом появились ранее, «Аэрофлот» их отрицал. Савельев прокомментировал уход Полубояринова словами: «Так бывает, что люди не могут работать в стрессовых условиях». По словам Савельева, Полубояринов остался в России. РБК писал, он должен перейти на работу в «Почту России».

На прошлой неделе бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович ушел с поста председателя фонда «Сколково». Это произошло вскоре после того, как Дворкович в качестве главы ФИДЕ высказался против войны в Украине. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал его поступок «национал-предательством» и предложил уволить его из фонда «Сколково».

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