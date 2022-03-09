Правительство предложило отменить подоходный налог с процентов по вкладам свыше миллиона рублей

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Правительство РФ предложило временно освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают миллион рублей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Мишустин объяснил, что после повышения ключевой ставки банки увеличили проценты по вкладам, что повлечет рост не только доходов по депозитам, но и суммы налога, которую нужно уплатить в 2022 году.

«Отмена такой нормы не только на уплату процентов за прошлый, но и за текущий, 2022 год, позволит поддержать граждан и помочь сохранить сбережения, что в нынешней ситуации особенно важно», — добавил он.

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Норма о подоходном налоге с процентов по банковским вкладам начала действовать с 1 января 2021 года. Предполагалось, что с части дохода, полученного по депозитам, нужно заплатить 13%. В 2022 году россияне должны были впервые заплатить этот налог — с процентных доходов по вкладам, полученных за прошлый год.

После вторжения России в Украину и введения санкций странами Запада российские власти приняли закон об антикризисных мерах, отменили НДС при покупке физическими лицами драгоценных металлов в слитках, а также значительно ограничили операции с валютой.

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