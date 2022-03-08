Путин подписал закон об антикризисных мерах в условиях санкций

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает меры по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций, сообщает «Интерфакс».

Среди прочего антикризисные меры подразумевают, что

правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям в течение 2022 года;

упрощается процедура закупки лекарств и медицинских изделий, вводятся особые правила регистрации лекарств, предусматриваются ограничения на вывоз некоторых лекарств из России;

правительство сможет корректировать правила приема в российские вузы для россиян, которым пришлось прервать обучение за рубежом;

до конца года отменяются проверки для малого и среднего бизнеса, а также IT-компаний.

Закон о поддержке российской экономики в условиях санкций подготовило правительство. 4 марта его одобрили Госдума и Совет Федерации.

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Западные страны ввели несколько пакетов санкций против России после того, как она признала независимость самопровозглашенных республик Донбасса и вторглась в Украину. После этого Россия стала лидером среди всех стран мира по объему наложенных на нее ограничений.

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