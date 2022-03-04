Госдума приняла правительственный законопроект о поддержке экономики в условиях санкций
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Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства РФ о мерах по поддержке экономики и граждан в условиях иностранных санкций.
Документ позволяет кабинету министров проводить в течение 2022 года дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям, а также изменять величину минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.
Этот же законопроект предусматривает возможность введения моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год и аккредитованных IT-организаций — до конца 2024 года.
Ранее в пятницу депутаты также сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект о наказании за распространение заведомо ложной информации о действиях российских военных. Максимальное наказание по новой статье 207.3. УК составит 15 лет лишения свободы.