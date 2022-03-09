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В России отменили НДС при покупке драгоценных металлов в слитках. Минфин назвал вложение в золото «идеальной альтернативой скупке долларов»

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Президент РФ Владимир Путин подписал принятый в начале марта закон об отмене уплаты НДС при покупке физическими лицами драгоценных металлов в слитках.

Как поясняли в Минфине, ранее при покупке золотого слитка в банке физическим лицам надо было платить НДС в размере 20%, однако при продаже слитка в банке возврат НДС не предполагался, что делало операцию невыгодной.

«На фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой скупке долларов», — говорил министр финансов Антон Силуанов.

После вторжения России в Украину и введения санкций странами Запада власти РФ значительно ограничили операции с валютой. ЦБ ограничил выдачу наличных с валютных счетов 10 тысячами долларов и ввел высокую комиссию при покупке валюты на бирже. Кроме того, россиянам запретили выводить валюту на свои иностранные счета.

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