Роскомнадзор разблокировал сайт издания «Сноб»

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Роскомнадзор разблокировал сайт журнала «Сноб». На это обратила внимание .

Как пишет издание, адрес сайта «Сноба» исключили из реестра запрещенных сайтов, за обновлением которого следит проект «Роскомсвобода».

Сайт «Сноба» был заблокирован 6 марта наряду с сайтами ряда других СМИ, включая саму «Медиазону», «Собеседник», «Агентство», «7×7».

4 марта, после принятия закона об уголовном наказании за «фейки» про российскую армию, редакция «Сноба» сообщила, что будет писать о войне в Украине только по официальным российским источникам. Сейчас этот пост недоступен.

После того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля, Роскомнадзор потребовал от СМИ называть происходящее только «специальной военной операцией» и опираться только на официальные российские источники.

В следующие дни ведомство стало массово блокировать сайты российских и украинских изданий. Были заблокированы в том числе «Медуза», и «Эхо Москвы» (канал и радиостанция прекратили работу).

Кроме того, после принятия закон о «фейках» про российскую армию ряд СМИ заявили об остановке работы (в частности, Znak.com) или об отказе писать о войне (в частности, The Bell).

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