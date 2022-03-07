Роскомнадзор разблокировал сайт издания «Сноб»
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Роскомнадзор разблокировал сайт журнала «Сноб». На это обратила внимание «Медиазона».
Как пишет издание, адрес сайта «Сноба» исключили из реестра запрещенных сайтов, за обновлением которого следит проект «Роскомсвобода».
Сайт «Сноба» был заблокирован 6 марта наряду с сайтами ряда других СМИ, включая саму «Медиазону», «Собеседник», «Агентство», «7×7».
4 марта, после принятия закона об уголовном наказании за «фейки» про российскую армию, редакция «Сноба» сообщила, что будет писать о войне в Украине только по официальным российским источникам. Сейчас этот пост недоступен.
После того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля, Роскомнадзор потребовал от СМИ называть происходящее только «специальной военной операцией» и опираться только на официальные российские источники.
В следующие дни ведомство стало массово блокировать сайты российских и украинских изданий. Были заблокированы в том числе «Медуза», «Дождь» и «Эхо Москвы» (канал и радиостанция прекратили работу).
Кроме того, после принятия закон о «фейках» про российскую армию ряд СМИ заявили об остановке работы (в частности, Znak.com) или об отказе писать о войне (в частности, The Bell).