Znak.com объявил о приостановке работы
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Издание Znak.com сообщило, что «приостанавливает» работу из-за «большого количества ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России».
Намерена ли редакция возобновить работу в будущем, из сообщения неясно. Помимо решения «приостановить» работу, там также сказано о «закрытии» издания.
4 марта в России приняли закон об уголовной ответственности за распространение «ложной» информации о действиях российских военных. Множество СМИ с независимой редакционной политикой были заблокированы, в том числе «Медуза» (подробнее о том, как нас теперь читать). После блокировки о прекращении работы заявил «Дождь».