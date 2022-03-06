Роскомнадзор заблокировал издания «Сноб», «Собеседник», «Агентство» и «7×7»

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В России заблокировали сайты изданий «Сноб», «Собеседник», «Агентство», «7×7», «Эхо Москвы в Челябинске» и «Эхо Кавказа». Об этом сообщила правозащитная организация «Роскомсвобода», которая следит за обновлением реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Под блокировку попали также издание о гражданских активистах Activatica, новостной сайт русской диаспоры в Калифорнии SlavicSac и «Форум костромских джедаев». Все сайты были заблокированы по требованию Генпрокуратуры.

Ранее 6 марта стало известно о блокировке изданий и .

После того, как российская армия вторглась в Украину 24 февраля, Роскомнадзор предупредил СМИ о том, что происходящее можно называть только «специальной военной операцией», и стал массово блокировать сайты изданий.

Ранее были заблокированы в том числе «Медуза», и «Эхо Москвы» (канал и радиостанция прекратили работу).

Кроме того, в России приняли закон об уголовной ответственности за «фейки» о действиях российских армии. После этого ряд СМИ заявили об остановке работы (в частности, Znak.com) или отказе писать о войне (в частности, «Новая газета» и «Сноб»).

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