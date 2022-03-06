В России заблокировали «Медиазону»

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Роскомнадзор заблокировал в России издание .

Редакция «Медиазоны» заявила, что издание заблокировали «за то, что мы честно освещаем происходящее в Украине и называем вторжение вторжением, а войну — войной».

По мнению Генпрокуратуры, на требование которой ссылается Роскомнадзор, на «Медиазоне» размещена «заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности. В частности, информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины».

По мнению ведомства, наша информация не соответствует «официальным источникам», а потому «формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».

«Медиазона» пообещала продолжить работу и по-прежнему писать о войне в Украине. Редакция создала зеркало сайта и опубликовала в телеграме пост о том, где можно читать материалы издания.

Обновление. В России также заблокирован сайт .

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