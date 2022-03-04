«Риски для журналистов перешли на новый уровень». The Bell не будет писать о военных действиях в Украине из-за нового закона о «фейках»

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Деловое издание The Bell решило отказаться от освещения войны в Украине из-за рисков, которые создает о лишении свободы за «фейки» про действия российской армии. Об этом сообщается в телеграм-канале The Bell.

С самого начала «специальной военной операции» на Украине мы с большой осторожностью подходили к ее освещению. Наша главная специальность — экономика и бизнес: все, что касается денег и их влияния на жизнь людей. В этом мы разбираемся по-настоящему хорошо.

Сегодня, после принятия поправок в УК об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил, персональные риски для журналистов перешли на новый уровень. В связи с этим мы приняли решение полностью прекратить освещение «специальной военной операции».

Мы продолжаем работать и освещать последствия происходящего. Прежде всего — экономические. <…>

Роскомнадзор запретил СМИ называть боевые действия России в Украине войной, нападением или вторжением, а также ссылаться на другие источники, кроме официальных российских.

Из-за освещения войны в России ведомство заблокировало более 10 СМИ, включая «Медузу».

Радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал прекратили работу после блокировки. Znak.com объявил о приостановке деятельности из-за новых ограничений для СМИ. «Новая газета» и уральское издание Itʼs My City решили удалить материалы про войну, сославшись на «военную цензуру».

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