«Риски для журналистов перешли на новый уровень». The Bell не будет писать о военных действиях в Украине из-за нового закона о «фейках»
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Деловое издание The Bell решило отказаться от освещения войны в Украине из-за рисков, которые создает новый закон о лишении свободы за «фейки» про действия российской армии. Об этом сообщается в телеграм-канале The Bell.
С самого начала «специальной военной операции» на Украине мы с большой осторожностью подходили к ее освещению. Наша главная специальность — экономика и бизнес: все, что касается денег и их влияния на жизнь людей. В этом мы разбираемся по-настоящему хорошо.
Сегодня, после принятия поправок в УК об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил, персональные риски для журналистов перешли на новый уровень. В связи с этим мы приняли решение полностью прекратить освещение «специальной военной операции».
Мы продолжаем работать и освещать последствия происходящего. Прежде всего — экономические. <…>
Роскомнадзор запретил СМИ называть боевые действия России в Украине войной, нападением или вторжением, а также ссылаться на другие источники, кроме официальных российских.
Из-за освещения войны в России ведомство заблокировало более 10 СМИ, включая «Медузу».
Радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» прекратили работу после блокировки. Znak.com объявил о приостановке деятельности из-за новых ограничений для СМИ. «Новая газета» и уральское издание Itʼs My City решили удалить материалы про войну, сославшись на «военную цензуру».