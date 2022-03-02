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Курс рубля возобновил падение после коррекции в начале торгов на Московской бирже 2 марта. Об этом сообщает «Интерфакс».

Валютные торги на Мосбирже начались с резкого укрепления рубля против доллара. На минимуме доллар стоил 94 рубля. Однако после этого курс рубля стал падать.

По итогам первых 40 минут торгов курс доллара достиг 105,12 рубля (+3,89 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов), евро — 116 рублей (+3,51 рубля к уровню предыдущего дня).

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28 февраля, на первой сессии на Мосбирже после вступления в силу новых санкций, курсы доллара и евро достигли исторических максимумов.

В тот же день Банк России отменил утренние и вечерние торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи до 5 марта. В эти дни торги будут проходить только с 10:00 до 19:00 мск. На рынке акций торги также не проводятся.

Президент России Владимир Путин подписал несколько указов о стабилизации экономического положения. Он ограничил вывод наличной и безналичной валюты за границу. ЦБ поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%.

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