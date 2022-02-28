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Курсы евро и доллара достигли новых исторических максимумов в начале торгов Московской биржи, стартовавших в 10 утра 28 февраля.

В первые минуты торгов доллар уперся в верхнюю планку в 90 рублей, установленную регламентом биржи. Евро достиг 101,1925 рубля.

Обновлено. После очередного расширения Мосбиржей коридора валютных колебаний курсы евро и доллара достигли 122 и 109,185 рубля соответственно.

28 февраля вступили в силу новые западные санкции против России, введенные из-за вторжения в Украину. Они предполагают заморозку активов Центробанка РФ и отключение некоторых российских банков от системы SWIFT. В рамках противодействия санкциям Банк России уже объявил об экстренном повышении ключевой ставки с 9,5% до 20% годовых.

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