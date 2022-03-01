Попавшие под санкции банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard

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Российские банки, попавшие под блокирующие санкции из-за вторжения в Украину, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Речь идет о картах банка «Открытие», ВТБ, БМ-банка, Саровбизнесбанка, Совкомбанка, Новикомбанка, РГС банка и Промсвязьбанка, уточнил представитель НСПК в комментарии РБК.

«Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас», — пояснили в НСПК. Уже выпущенные карты этих банков продолжат работать в обычном режиме в России, добавили в пресс-службе системы. Операции по ним внутри страны проходят через НСПК.

Ранее Банк России заявил, что карты, выпущенные всеми банками, работают и будут продолжать работать на всей территории России без ограничений. Однако держатели карт банков, попавших под санкции, не смогут пользоваться платежными сервисами Apple Pay и Google Pay.

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Ограничения в том числе затронули отдельные банки. Система SWIFT заявила, что готова отключить их после «правового распоряжения». Mastercard уже отключила от своей платежной системы несколько российских банков (каких, не уточняется), попавших под санкции. По данным источников РБК, Visa уведомила об ограничениях ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк и «Открытие».

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