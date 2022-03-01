Mastercard отключила несколько российских банков от своей платежной системы из-за санкций

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Американская финансовая корпорация Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе нескольким российским «финансовым организациям» из-за санкций против РФ. Об этом сообщил глава Mastercard Майкл Мибах.

О каких российских банках идет речь, не уточняется. В ближайшее время корпорация продолжит сотрудничать с финансовыми регуляторами «чтобы в полной мере выполнять свои обязательства», отметив Мибах.

Как отмечает РБК, карты банков, отключенных от платежной системы Mastercard, не будут работать за границей и на сайтах зарубежных интернет-магазинов. В России ими по-прежнему можно будет расплатиться, поскольку внутри страны платежи обрабатываются Национальной системой платежных карт.

Обновлено. Visa предпринимает «оперативные меры», чтобы обеспечить соблюдение уже введенных санкций против России, говорится в заявлении компании. О каких мерах идет речь, не уточняется. Visa также готова соблюдать дополнительные ограничение, которые могут быть введены.

Поддержите «Медузу». Сейчас. Это критически важно Мы готовимся к худшему. Из-за войны с Украиной власти могут начать блокировать независимые СМИ в любой момент. В то же время международные санкции в отношении Центробанка и других российских кредитных организаций создают серьезные риски для нашего краудфандинга. Поэтому мы просим вас помочь нашей редакции. Прямо сейчас. Что важно знать: мы независимое издание, мы работаем только в интересах наших читателей, мы не планируем закрываться. Несмотря ни на что. Спасибо вам!

Западные страны ввели уже несколько раундов антироссийских санкций после того, как президент РФ Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе.

Предыдущие санкции коснулись российского суверенного долга, банковского сектора, импорта продукции в Россию, а также лично Владимира Путина и его окружения, высокопоставленных российских чиновников, бизнесменов и телеведущих государственных телеканалов. Евросоюз и несколько других стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь