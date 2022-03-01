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Россия ограничит выход иностранных инвесторов из российских активов

Источник: Правительство России

Россия временно ограничит выход иностранных инвесторов из российских активов. Проект указа президента РФ об этом уже подготовлен, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании правительства о мерах поддержки экономики на фоне санкций.

В нынешней ситуации иностранные предприниматели «вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением», заявил Мишустин. В связи с этим, «чтобы дать бизнесу возможность принять взвешенное решение», был подготовлен проект указа о введении временных ограничений.

«Уверен, что санкционное давление в конце концов спадет, и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков. Как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее», — заявил премьер.

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Страны Запада ввели несколько раундов санкций против России из-за признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и «специальной военной операции» в Донбассе.

На фоне войны и ограничений иностранные компании начали отказываться от долей в российских, а также прекращать с ними сотрудничество по совместным проектам.

Так, британско-нидерландская Shell решила выйти из совместных предприятий с «Газпромом» и собиралась прекратить участие в проекте газопровода «Северный поток — 2». Британская ВР хотела избавиться от своей доли (19,75%) акций «Роснефти». Как сообщало издание Sakh.com, американская ExxonMobil приостановила работы в рамках нефтегазового проекта «Сахалин-1».

О санкциях против России

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