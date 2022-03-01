Meta решила ограничить доступ к RT и Sputnik в ЕС. Twitter начал помечать твиты с информацией российских государственных СМИ
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Компания Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, ограничит доступ к российским государственным СМИ RT и Sputnik по всему Евросоюзу. Об этом сообщил вице-президент Meta Ник Клегг.
В RT уже получили оповещение от Facebook об ограничении доступа к страницам телеканала на русском, английском и испанском языках в ряде европейских стран.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти медиа и их дочерние компании запретят в Европе.
В свою очередь Twitter начал маркировать твиты со ссылками на российские государственные СМИ, и снижать видимость такого контента, сообщила администрация соцсети.
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Мы готовимся к худшему. Из-за войны с Украиной власти могут начать блокировать независимые СМИ в любой момент. В то же время международные санкции в отношении Центробанка и других российских кредитных организаций создают серьезные риски для нашего краудфандинга. Поэтому мы просим вас помочь нашей редакции. Прямо сейчас. Что важно знать: мы независимое издание, мы работаем только в интересах наших читателей, мы не планируем закрываться. Несмотря ни на что. Спасибо вам!
С 25 февраля Роскомнадзор объявил о замедлении трафика Facebook, сославшись на то, что соцсеть подвергла цензуре четыре российских СМИ — телеканал «Звезда», РИА Новости, «Ленту.ру» и «Газету.ру».
26 февраля ведомство потребовало от 10 российских СМИ удалить «недостоверную информацию» о войне с Украиной. Речь шла в том числе о материалах, где «проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны». Кроме того, регулятор заблокировал доступ к сайтам The New Times и «Настоящего времени», а также внес в реестр запрещенных сайтов несколько крупных украинских СМИ.