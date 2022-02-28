Роскомнадзор заблокировал The New Times из-за статьи о погибших на войне. В реестр попали и крупные украинские СМИ
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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес в реестр запрещенных сайтов несколько крупных украинских СМИ, а также ряд отдельных публикаций о войне в Украине.
В частности, в реестр внесена статья The New Times о погибших в первый день войны. Сейчас по этому адресу никакого текста нет (материал сохранился в веб-архиве), однако доступ к сайту по-прежнему закрыт.
Также были заблокированы сайты популярных украинских СМИ УНИАН, «Гордон», «Украинская правда», «Корреспондент.net». Кроме того, в России стала недоступна русскоязычная версия украинского «Интерфакса» из-за новости про запуск горячей линии для родственников российских военных и сайт «Крым.Реалии» — под запрет попал их онлайн о войне.
Ранее стало известно о блокировке в России сайта «Настоящее время» и сайта МВД Украины «Ищи своих» для поиска информации о погибших и попавших в плен российских военных.